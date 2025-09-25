I soliti violenti

Cosa FareAcetaie aperte 2025 a Modena: il programma, dove puoi andare
25 set 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
Acetaie aperte 2025 a Modena: il programma, dove puoi andare

Acetaie aperte, le novità dell'edizione 2025

Arrività e iniziative di Acetaie aperte 2025

Visite e degustazioni di aceto balsamico: quali sono le acetaie aperte

Il sindaco Massimo Mezzetti: aceto balsamico come forma d'arte

Acetaie aperte 2025 a Modena: il programma, dove puoi andare

Visite guidate, degustazioni ed eventi collaterali: una settimana di iniziative dal 26 settembre al 4 ottobre. Quali sono le novità

Acetaie aperte, l'edizione 2025 si tiene dal 26 settembre al 4 ottobre

Modena, 25 settembre 2025 - Tutto pronto per l’edizione 2025 di Acetaie aperte a Modena e provincia. Per la prima volta la manifestazione, organizzata da Le Terre del Balsamico (consorzio tutela aceto balsamico di Modena e consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena), si allunga dalla classica giornata a una settimana di eventi, dal 26 settembre al 4 ottobre.

Il programma di questa 24esima edizione comprende visite guidate, degustazioni e eventi collaterali diffusi in più sedi, tra cui il teatro comunale Pavarotti-Freni e la biblioteca civica Delfini. Ecco tutte le informazioni da sapere.

