Acetaie aperte 2025 a Modena: il programma, dove puoi andare

Modena, 25 settembre 2025 - Tutto pronto per l’edizione 2025 di Acetaie aperte a Modena e provincia. Per la prima volta la manifestazione, organizzata da Le Terre del Balsamico (consorzio tutela aceto balsamico di Modena e consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena), si allunga dalla classica giornata a una settimana di eventi, dal 26 settembre al 4 ottobre.
Il programma di questa 24esima edizione comprende visite guidate, degustazioni e eventi collaterali diffusi in più sedi, tra cui il teatro comunale Pavarotti-Freni e la biblioteca civica Delfini. Ecco tutte le informazioni da sapere.