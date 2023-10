Torna a Modena Skipass, dallo skiroll all’arrampicata: tanti appuntamenti

Modena, 25 ottobre 2023 - Torna a Modena Skipass, il più importante salone italiano dedicato alla montagna. Punto di riferimento degli appassionati della montagna bianca e di tutto il settore degli sport invernali, l’evento aprirà la stagione invernale e Fisi Federazione Italiana Sport Invernali, darà il via alla stagione agonistica portando a Modena gli atleti delle squadre nazionali e un ricco programma di eventi.

Domenica 29 alle 12 appuntamento con l’atleta dell’anno Fisi, per scoprire chi vincerà tra i tre finalisti: Marta Bassino, Lisa Vittozzi, Simone Deromedis.

Ma quest’anno, per la prima volta, Skipass guarderà alla montagna a 360°, con un’importante attenzione rivolta anche ai mesi primaverili ed estivi. A sci, snowboard e sci alpinismo si affiancheranno le attività sulle due ruote, il trekking, l’arrampicata e molto altro.

In montagna la stagione turistica dura ormai 12 mesi e Skipass sarà lo specchio di questa evoluzione, assecondando le esigenze del pubblico. Un focus sull’outdoor, quindi, per vivere e godere della montagna tutto l’anno.

“‘Una montagna di passioni’, - spiega Marco Momoli, amministratore delegato di ModenaFiere - l’espressione che abbiamo scelto quest’anno per raccontarci, vuole proprio sottolineare questa apertura a 360°. Una scelta che conferma un trend ormai da tempo evidente: quello di una sempre più importante de-stagionalizzazione del turismo in montagna”.

Dalla parete di arrampicata con gare di velocità ai percorsi avventura sospesi su ponti tibetani, dalla pista di pattinaggio allo skiroll, fino al campo survival Bushcraft per la sopravvivenza nei boschi, e poi ancora il percorso per e-bike, la Slackline per le prove di equilibrio e una hydro area per pagaiare in canoa.

L’edizione 2023 di Skipass avrà una grande attenzione alla famiglia con tantissime attività pensate e realizzate appositamente per i più piccoli e le famiglie con bambini.

Il via ufficiale sarà venerdì 27 ottobre alle 11.00 con il taglio del nastro alla presenza di autorità e atleti. Per tutti gli appuntamenti: https://www.skipass.it/programma/.