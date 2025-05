12 ottobre, Pavarotti Day ‘Usciamo tutti insieme a cantare Nessun dorma’

E in attesa di conoscere i protagonisti del concerto (fra lirica e pop) che la Fondazione Luciano Pavarotti organizzerà nella serata di domenica 12 ottobre al teatro Comunale, il sindaco Massimo Mezzetti annuncia solennemente che "il 12 ottobre sarà un Pavarotti Day a Modena". Quest’anno big Luciano compirebbe 90 anni, "e noi, come già abbiamo detto lo scorso anno, vogliamo celebrare la vita e non la morte", aggiunge il sindaco. Ecco allora che, durante tutta la giornata del 12 ottobre in piazza Grande saranno diffuse le arie più famose eseguite da Pavarotti, e i suoi duetti con Mirella Freni. Il teatro Comunale sarà aperto al pubblico per visite libere, così tutti potranno scoprirne la storia, la bellezza e anche i segreti: inaugurato il 2 ottobre 1841, il teatro progettato da Francesco Vandelli, architetto di corte del duca Francesco IV, è tra i più affascinanti d’Italia.

"Ma noi vogliamo che il 12 ottobre diventi anche un momento simbolico di celebrazione per Pavarotti, che unisca tutta la città – ha detto il sindaco –. Ecco perché inviteremo tutti ad affacciarsi alla finestra o uscire sul balcone a mezzogiorno di domenica 12 ottobre, e a cantare e suonare a tutto volume il ‘Nessun dorma’. Credo che sarà il modo più bello per dire grazie a Luciano, e ricordarlo per la sua meravigliosa arte".

