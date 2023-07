120 Imprenditori a Modena per Discutere del "Modello Emilia", Bonaccini e Medici Intervengono

Oltre 120 imprenditori hanno preso parte all’assemblea della Cna di Modena, nel corso della quale si è parlato del ’Modello Emilia’. Questo il titolo dell’ultimo libro di Franco Mosconi, docente di Economia politica all’Università di Parma, attorno al quale si è sviluppato il dibattito condotto dal segretario provinciale Francesco Stagi, a cui hanno partecipato, oltre all’autore, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, e Dario Costantini e Claudio Medici, presidenti rispettivamente di Cna Nazionale e Cna Modena. Gli ingredienti di questo modello? "Non solo economici - ha sottolineato Mosconi - ma anche sociali, grazie a uno spirito di comunità che va ben oltre le condizioni emergenziali che hanno colpito il territorio negli ultimi anni". Sostegno all’innovazione, politiche regionali, presenza di una ventina di distretti di filiera, gli altri elementi caratterizzanti l’economia emiliano romagnola. "Non so se siamo un modello - ha commentato Bonaccini – certo, se ci definiscono così non ci spiace. A questo successo ha contribuito la condivisione delle scelte, scelte fatte e concretizzate grazie a quello strumento tanto originale quanto innovativo che è il Patto per il Clima ed il Lavoro". Non mancano i motivi di preoccupazione. Li ha elencati Medici: "Siamo il secondo Paese più vecchio al mondo Come si può tagliare continuamente la spesa?".