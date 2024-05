NOOOOOOOGioielliere minacciato in centro A 12 anni sfodera un lungo coltello per vendicarsi di un rimprovero

di Valentina Reggiani

Ha soltant o dodici anni : eppure con estrema sfrontatezza aveva estratto un lungo coltello da cucina per poi minacciare un gioielliere che aveva ‘osato’ sgridarlo. Il ragazzino è stato in breve tempo individuato e denunciato per minaccia aggravata dagli agenti della polizia di Stato, che si sono occupati delle indagini. L’episodio era avvenuto lo scorso nove febbraio.

A segnalare adirato l’accaduto era stata proprio la vittima, lo storico gioielliere di via Selmi.

L’uomo, infatti, quel giorno si era avvicinato al ragazzino, che conosceva di vista, per sgridarlo dal momento che, insieme ad altri minori lo aveva sorpreso mentre spostava transenne e strappava un nastro rosso di sicurezza posto di fronte alle vetrine del negozio. Il minore – con stupore e allarme da parte del commerciante – aveva però estratto all’improvviso un lungo coltello da cucina, col quale lo aveva minacciato prima di darsi alla fuga. Sul posto erano subito intervenuti gli agenti della Volante che avevano raccolto la testimonianza della vittima e dato il via alle indagini. Gli accertamenti svolti insieme ai colleghi della Mobile – anche grazie all’analisi delle immagini e alle positive individuazioni fotografiche – hanno permesso di ricostruire quanto accaduto quel pomeriggio e di risalire all’identità del 12enne. Il ragazzino è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria.

Quanto accaduto aveva ‘acceso’ nuove polemiche sulla presenza preoccupante di gruppi di ragazzini pericolosi e violenti in città. A far riflettere, in questo caso, la giovanissima età dell’autore delle minacce: parliamo di un minore di soli 12 anni che, senza alcuna remora, ha minacciato un adulto stringendo tra le mani un grosso coltello. L’attenzione sul fenomeno è massima da parte delle forze dell’ordine tanto che sono stati disposti presidi straordinari soprattutto nel fine settimana, quando non sono rari purtroppo gli episodi di furti e rapine ai danni di minori ad opera di coetanei. I commercianti e i residenti del centro, negli ultimi mesi hanno spesso denunciato la presenza di gruppi di minori violenti, dediti alla commissione di svariati reati e sono stati diversi quelli individuati e denunciati dalla polizia e dall’Arma.

Nei giorni scorsi gli agenti, ad esempio hanno denunciato un 17enne di origine tunisina accusato di aver rapinato, lo scorso 26 gennaio, un altro minorenne nei pressi della Stazione Autocorriere. Anche in quel caso la vittima era stata minacciata con un coltello. Non molto tempo fa ad essere preso di mira da una banda di ragazzini – pare sempre di origine nordafricana – è stato uno studente del Muratori: il ragazzo è stato aggredito e rapinato a pochi passi dall’ingresso della scuola.

Ma gli episodi sono innumerevoli purtroppo e spesso vedono autori proprio minori non accompagnati di origine tunisina che, nel recentissimo passato, hanno causato disordini e violente risse anche all’interno delle stesse comunità di accoglienza e per questo sono stati allontanati.