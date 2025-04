"15enne aggredito, serve stretta ferrea"

È tornato ieri mattina in ospedale il 15enne aggredito giovedì pomeriggio da un branco di giovanissimi tra via Sigonio e via Morane. La squadra mobile, che si occupa delle indagini sarebbe vicina a chiudere il cerchio attorno ai responsabili. Intanto su quanto accaduto interviene il capogruppo di Fd’I, Luca Negrini. "Ennesimo episodio grave che evidenzia nuovamente come sia necessaria una stretta ferrea sulle baby gang che continuano a dilagare in città".

Il tutto, "mentre l’assessore alla Sicurezza continua a nascondere la testa sotto la sabbia sul tema criminalità e sull’evidenza di quanto fallimentari si stiano rivelando le sue ricette ricche di comprensione e coccole". Negrini prosegue attaccando frontalmente l’assessora Camporota. "Quando si possiedono sette deleghe è evidente che non si possa fare l’assessore alla Sicurezza, specie in un periodo storico dove, a causa di anni di politiche lassiste targate Pd, siamo di fronte a una vera e propria emergenza.

Un ambito così complesso merita la massima attenzione: chi si nasconde dietro al politicamente corretto commette un’ulteriore violenza ai danni delle vittime di questi soggetti".