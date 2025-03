A 16 anni armato, video sui social con una pistola: si filma mentre esplode dei colpi

Modena, 22 marzo 2025 – Pubblicava foto e video armato, pavoneggiandosi sui social dove mostrava pistola e coltello. In un’occasione si era ripreso addirittura mentre esplodeva colpi in aria. Un episodio che, ancora una volta, mostra l’altra faccia dell’adolescenza: comportamenti devianti che, spesso, sfociano in veri e propri reati, come in questo caso.

E’ finito infatti nei guai un 16enne residente in provincia, denunciato alla procura dei minori dopo essere stato ‘intercettato’ dai carabinieri mentre, appunto, mostrava ‘candidamente’ al pubblico virtuale di essere in possesso di una pistola e di un coltello. Ad individuarlo e identificarlo sono stati i carabinieri “scandagliando” i profili aperti su social media durante il “web patrolling”. Si tratta di una attività di carattere preventivo e di analisi dei fenomeni sociali messa in atto dall’Arma proprio per arginare fenomeni di questo genere e prevenire eventuali azioni pericolose.

I carabinieri, infatti, ‘studiando’ la rete avevano individuato il 16enne quale autore di post contenenti alcuni frammenti di video e fotografie in cui lo studente palesava il possesso di una pistola e di un coltello di notevoli dimensioni. La circostanza ha destato subito l’attenzione dei carabinieri che, a seguito di immediati accertamenti, hanno identificato il giovane procedendo ad una celere perquisizione nella sua abitazione alla ricerca dell’arma da fuoco e del coltello. A rendere maggiormente preoccupante il fatto era che l’arma, nel video, veniva utilizzata esplodendo alcuni colpi.

Gli esiti investigativi sono stati comunicati all’Autorità Giudiziaria Minorile.

Non è dato sapere dunque se si trattasse di un’arma giocattolo o meno. Resta però l’allarme destato dall’episodio e, soprattutto, la gravità del gesto commesso da un giovane di soli 16 anni.

Non è la prima volta che i militari intervengono a fronte di individui minorenni che si postano online mostrando di essere in possesso di armi o comunque oggetti pericolosi e illegali. Ora le indagini sono coordinate dalla procura dei minori.