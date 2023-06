18 mila euro per prevenire truffe e raggiri ai danni degli anziani, scade il 20 luglio per presentare progetti Il Comune di Modena mette a disposizione 18 mila euro per progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana. La scadenza per candidare progetti è il 20 luglio. Info su www.comune.modena.it.