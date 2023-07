18enne deruba pensionata 84enne a Sassuolo, denunciata e proposta foglio di via

Si è approfittata di un momento di distrazione per derubarla di tutti i suoi averi. La vittima, 84 anni, era infatti intenta ad osservare la merce esposta al mercato settimanale quando la ladra, una ragazza di appena 18 anni, le ha sfilato con destrezza dalla borsa il portafogli. Nei confronti della giovane è ovviamente scattata la denuncia. A fermare la malvivente sono stati venerdì mattina i carabinieri di Sassuolo, impegnati in uno specifico servizio di controllo in centro storico. I militari hanno sorpreso la 18enne proprio mentre era intenta a disfarsi del portafogli appena rubato alla pensionata che non si era accorta del furto. La 18enne, subito perquisita, è stata trovata effettivamente in possesso di 170 euro, appartenenti alla signora derubata, e di altri 130 euro. La somma è ritenuta provento di altri furti perpetrati ad ignare vittime, ora in corso di identificazione. Il portafogli ed i documenti sono stati restituiti alla legittima proprietaria che ha ringraziato i militari. La 18enne è stata denunciata per ricettazione e, nei suoi confronti, è stata avanzata proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio da Sassuolo. I carabinieri invitano la cittadinanza a prestare particolare attenzione quando ci si aggira nei mercati e a chiudere sempre le borse tenendole sotto stretta vigilanza. v.r.