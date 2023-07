18enne tenta di dare fuoco a rifiuti, arrestato dai carabinieri

E‘ stato beccato dai carabinieri mentre tentava di dar fuoco ad un cumulo di rifiuti. Nei guai è finito un ragazzo nordafricano di 18 anni, arrestato all’alba di venerdì mattina in città. I militari intervenuti sul posto hanno ritenuto di procedere all’arresto del giovane, vista la pericolosità del gesto commesso.

Se alcuni residenti, infatti, non avessero dato l’allarme, le fiamme avrebbero potuto sprigionarsi velocemente.

Pare che il 18enne abbia commesso il gesto dopo aver discusso per futili motivi con un conoscente. Ieri mattina, al termine del processo per direttissima il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo. Intanto venerdì pomeriggio i carabinieri hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, che ha portato al controllo di 60 persone a bordo di poco più 30 autoveicoli.

Nei guai è finito un 18enne accusato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato infatti fermato dai carabinieri in sella ad una bicicletta risultata oggetto di furto, Addosso il ragazzo aveva anche 5 grammi circa di hashish e 1,5 di cocaina. Un altro 18enne poco dopo è stato denunciato a sua volta per detenzione ai fini di spaccio di droga: addosso aveva 3 grammi di hashish e di 460 euro in contanti. Infine i militari hanno sequestrato 6 dosi di cocaina e 18 grammi circa di hashish, rinvenuti nascosti in un pacchetto di sigarette trovato in un cestino dei rifiuti.