23 nuovi agenti per Modena e provincia, Confesercenti Modena auspica il passaggio in fascia A

La questura di Modena dà il benvenuto a 23 agenti, diciassette per Modena, tre per il commissariato di Sassuolo e tre per quello di Carpi. Sul tema sicurezza interviene Confesercenti Modena, attraverso le parole del presidente provinciale Mauro Rossi: "Un passo significativo al fine di garantire un maggior presidio del territorio. Adesso auspichiamo al passaggio in fascia A per la questura di Modena".

Un potenziamento dell’organico che andrà a supportare quello già presente e a contribuire ad un maggiore controllo del territorio di Modena e provincia. "È un’ottima notizia che va a beneficio, oltre che dei cittadini, soprattutto delle attività del commercio e dei pubblici esercizi (bar e ristoranti). – commenta Rossi – Come associazione riconosciamo l’impegno costante delle autorità locali e delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della collettività e l’arrivo di nuovi agenti contribuirà in modo significativo a rafforzare un più efficace controllo del territorio. Un ambiente sicuro e tranquillo è fondamentale per favorire il lavoro delle attività commerciali e incentivare la crescita economica e sociale del paese", conclude. Confesercenti Modena infine auspica che, dopo l’arrivo degli agenti, si possa arrivare a ottenere, in tempi brevi, anche il passaggio alla fascia A. Intanto è atteso il 21 luglio in città il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: dopo l’incontro a Roma nei giorni scorsi con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ha accettato l’invito a venire nella nostra città per rispondere personalmente alle richieste delle istituzioni.