25 aprile a Mirandola, la parata che divide. Diretta

Mirandola (Modena), 25 aprile 2023 – “Domattina sarò a Mirandola insieme ad un gruppo di Popolo e Libertà per portare solidarietà alla Colonna della Libertà, cioè ai liberatori, poiché è una carovana che esalta il 25 aprile come giornata della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo".

Anche l’ex parlamentare Carlo Giovanardi, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio interviene nella polemica di questi giorni, scatenatasi attorno alla celebrazione decisa dall’amministrazione comunale di Mirandola, la Colonna della Libertà, la manifestazioni di mezzi militari e figuranti, organizzata da due musei sulla Seconda guerra mondiale.

La sfilata ’Colonna della Libertà’ dello scorso anno

"Non capisco dove sta la polemica? C’è chi la contesta (la colonna della libertà ndr ) e chi come noi l’apprezza molto. Abbiamo fatto un app ello io e altri ex parlamentari a nome di tutte le organizzazioni partigiane non comuniste. Non c’è solo Anpi come associazione partigiana", dice l’ex parlamentare.

L’arrivo della Colonna a Mirandola è atteso per le 11, quando la sfilata di mezzi militari e figuranti giungerà da San Felice, ripercorrendo le strade attraversate 78 anni fa. Nella piazza non ci sarà ad accoglierli l’Anpi di Mirandola che presenzierà unicamente al discorso del sindaco delle 10.45 "per rispetto delle istituzioni democratiche e per ricordare che l’Anpi – fa sapere Caterina Della Casa presidente della sezione di Mirandola – nonostante non sia stata coinvolta ma solo informata, ricopre un ruolo, fondamentale nelle celebrazioni nel 25 aprile".

E per marcare il diverso coinvolgimento nelle celebrazioni di questo 25 Aprile, ma "non creare nessun tipo di contromanifestazione" (si legge in una nota), la sezione Anpi di Mirandola ha scelto con Cgil, Cisl e Arci, di adottare un altro profilo per questa giornata. Alle 8,45 organizzerà autonomamente ciò che "continua – affermano da Anpi – a mancare dal 2020 ma che è stato il cuore pulsante di ogni 25 aprile a partire dal 1946: il corteo commemorativo in centro storico in memoria dei caduti partigiani e in onore dei simboli della Libertà e della pace presenti nel nostro centro storico".

L’appuntamento programamto e annunciato è presso la Galleria del Popolo (ingresso da via Pico) per la partenza di un corteo, cui parteciperanno anche i deputati Andrea De Maria e Stefano Vaccari.

Quindi alle 12.30 presso il Pala Feste ’C. Comini’ in via Dorando Pietri si terrà il Pranzo del Partigiano, per concludere la giornata alle 14.30 con la visita guidata che partirà davanti al municipio in via Costituente e condurrà ai luoghi resistenti del centro storico, visita che vede protagonisti gli alunni della scuola media primaria ’Montanari’ a conclusione del progetto ’La scelta’ promosso dalla associazione Educamene col sostegno di Anpi Mirandola.