25enne in Pericolo di Vita Dopo Caduta da Ponteggio a Castellarano Un 25enne operaio di nazionalità albanese è caduto da un ponteggio a Cadiroggio di Castellarano, in provincia di Reggio, battendo violentemente la testa. È in pericolo di vita e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Baggiovara. I carabinieri e la medicina del lavoro dell'Ausl di Scandiano indagano sulla dinamica dell'incidente.