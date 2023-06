26enne con problemi di tossicodipendenza arrestato dai Carabinieri, "Avevo bisogno di soldi per la droga"

"Quando sono arrivato in ospedale avevo bisogno di soldi per acquistare la droga. Per questo ho rubato". E’ stato arrestato martedì dai carabinieri un 26enne con problemi di tossicodipendenza, sorpreso dai militari dopo aver rubato dieci euro da un armadietto di un’infermiera, all’ospedale Ramazzini di Carpi.

Il giovane aveva raggiunto il nosocomio per essere sottoposto ad una visita ma, subito dopo, aveva appunto forzato l’armadietto portandosi via il portafogli della vittima. Il giovane è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Ieri mattina, processato per direttissima, è stato poi sottoposto ad obbligo di firma.