Un incubo per i passanti, 3 rapine nel giro di 24 ore: incastrato da alcune ‘soffiate’

Maranello (Modena), 25 agosto 2025 – Aveva effettuato tre rapine nel giro di 24 ore. E’ stato arrestato lo scorso 22 agosto dai carabinieri un tunisino di 25 anni. Le accuse sono quelle di rapina aggravata, tentata rapina continuata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo – come da disposizione del Gip del Tribunale di Modena – è stato portato in carcere.

Le indagini dei carabinieri sono scattate in seguito ad una rapina commessa la sera del 12 agosto e altri due colpì il giorno successivo. Nel primo caso, il 25enne aveva avvicinato un giovane che passeggiava per strada, facendosi consegnare, sotto la minaccia di un coltello, un pacchetto di sigarette.

Il giorno seguente, invece, il ragazzo aveva bloccato un 67enne e, con l'utilizzo di spray urticante, era riuscito a sottrargli la catenina in oro che indossava, provando anche a impossessarsi del portafogli, desistendo solo per la resistenza opposta dalla vittima e per l'intervento di alcuni passanti.

Nella stessa giornata, il 25enne tunisino, giunto a bordo di una bicicletta all'interno di un parco di Maranello, se l'era presa invece con un 56enne, mostrandogli un coltello nell'intento di ottenere una sigaretta: anche in questa circostanza aveva rinunciato solo grazie all'intervento di un conoscente della vittima.

I carabinieri sono riusciti ad identificarlo e rintracciarlo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e dopo aver sentito alcuni testimoni.

Ora il 25enne si trova nel carcere di Modena.