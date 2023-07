38enne senza patente causa due incidenti in 20 giorni a Modena, denunciato

Pur non avendo ancora conseguito la patente, girava senza l’istruttore accanto con il solo foglio rosa. Proprio a causa della mancata esperienza sulla strada e, incurante della pericolosità di quel gesto, a distanza di 20 giorni, alla guida di una vettura Opel Astra, ha causato due incidenti. Protagonista della rischiosa vicenda un tunisino di 38 anni residente a Modena per il quale, oltre alle sanzioni, è scattata anche la denuncia per omissione di soccorso. Infatti, in base alle indagini svolte dagli agenti della polizia locale, è emerso come l’uomo abbia causato appunto due incidenti, tamponando l’automobile che lo precedeva e allontanandosi senza preoccuparsi dei danni arrecati e soprattutto delle persone che erano a bordo delle vetture urtate. Per fortuna, in entrambi i casi, si è trattato di piccoli incidenti. È stato lui stesso, qualche giorno dopo il secondo tamponamento, a presentarsi al Comando di via Galilei prima di venire, comunque, individuato visto che ormai il numero di targa era noto. I due incidenti risalgono a sabato 27 maggio e a venerdì 16 giugno. Il primo episodio è avvenuto in via Tassoni, il secondo in via Crespellani dove la targa dell’auto è rimasta sull’asfalto dopo lo scontro.