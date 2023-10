4 Madonne Caseificio dell'Emilia dona 10mila euro alle Pubbliche Assistenze

Oggi i soci del 4 Madonne Caseificio dell’Emilia (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) consegnano due donazioni da oltre 10mila euro alla Pubblica Assistenza di Monterenzio (Bologna) e alla Pubblica Assistenza di Forlì. "Abbiamo deciso di donare un euro per ogni chilo di Parmigiano Reggiano venduto in giugno nei punti vendita e on line – spiega il presidente del 4 Madonne Andrea Nascimbeni – A causa dell’alluvione le due pubbliche assistenze hanno subito gravi danni sia alle strutture che ai mezzi. Il nostro contributo potrà apparire modesto, ma consentirà di recuperare parte dell’enorme sforzo organizzativo compiuto nei mesi scorsi dalle due associazioni per mantenere elevati standard di assistenza a servizio delle popolazioni". La consegna è in programma oggi alle 11 nella sede del caseificio a Lesignana. Il 23 maggio scorso il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia ha consegnato oltre 250 rotoballe (circa 1.500-1.600 quintali) di foraggio, tra fieno e paglia, donate dai propri soci alla Cab Massari di Conselice.