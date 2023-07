403 Telecamere per Sorvegliare l'Area Verde di Via Pio Donati a Modena

Tre occhi elettronici si sono accesi nella nuova area verde di via Pio Donati in zona Sacca-Crocetta: oltre quattromila metri quadrati di verde in cui trovano spazio un’arricchita area giochi, attrezzi per il fitness, un campo da calcetto, piante e alberi grazie a un intervento del Comune cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, finalizzato a migliorare la fruibilità dell’area e la vivibilità dell’intera zona su cui insistono importanti interventi di riqualificazione. Come annunciato in occasione dell’inaugurazione, a primavera, e richiesto dai residenti, l’area sarà anche controllata dal sistema di videosorveglianza cittadina. Nei giorni scorsi sono state installate tre telecamere di cui una già trasmette immagini in tempo reale alle sale operative di polizia locale e forze dell’ordine, mentre le altre due, che per ora registrano in locale, saranno collegate a breve al sistema di videosorveglianza cittadino. Nell’ambito del progetto di riqualificazione, che ha visto inoltre il potenziamento dell’illuminazione, è stata infatti anche installata la fibra ottica funzionale alla videosorveglianza. Con le tre dell’area verde di via Pio Donati oggi sono complessivamente 403 le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino.