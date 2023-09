450 anni dalla morte di Jacopo Barozzi, convegno sull'architettura e green building

Nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte dell’architetto vignolese Jacopo Barozzi (1507 – 1573), la sezione locale di Lapam Confartigianato ha organizzato per oggi pomeriggio dalle 17 a Palazzo Barozzi il convegno, aperto a tutti, dal titolo: ’L’architettura del ’Vignola’ a confronto con il green building’. Interverranno per l’occasione lo storico Achille Lodovisi, la professoressa del Politecnico di Milano Giovanna D’Amia e l’architetto Francesca Poli di Aess. Dopo il convegno ci sarà la possibilità di visitare la scala a chiocciola di Palazzo Barozzi. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

m.ped.