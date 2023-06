45enne fermato con droga e contanti, arrestato a Fiorano e Maranello

Un volto noto nel ‘panorama’ dello spaccio. E’ l’albanese di 45 anni finito in manette martedì pomeriggio a Fiorano dopo essere stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e 400 euro in contanti. L’uomo è stato fermato dai carabinieri nei pressi del centro storico. Il 45enne, senza fissa dimora dovrà rispondere anche di oltraggio e resistenza: dopo essere stato fermato, infatti, ha anche danneggiato lievemente l’auto di servizio. Nei guai sempre per spaccio, martedì è finito un altro 45enne fermato dai militari a Maranello. L’uomo è stato sorpreso mentre vendeva 2 dosi di sostanza stupefacente a un giovane. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di quasi un grammo di cocaina e 5 di hashish, nonché tutto il materiale necessario al confezionamento della droga.