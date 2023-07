48^ Sagra di Quartirolo, 'Noi artigiani di pace', la festa coinvolge l'intera città

‘Noi artigiani di pace’, è questo il titolo della 48esima Sagra di Quartirolo che si svolgerà dal 21 luglio al 5 agosto. "Una festa dalla lunga tradizione, capace di coinvolgere non solo il quartiere ma l’intera città. Per questo la comunità parrocchiale – spiega don Antonio Dotti – si fa in 4 per accogliere tutti". Il programma è variegato e adatto a tutte le fasce di età, intervallando momenti di impegno civile e religioso ad altri all’insegna dell’intrattenimento: 250 i volontari impegnati, ogni sera si attendono 900 persone.