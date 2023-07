60 anni dalla Croce sul Giovo: celebrazione a Pievepelago

Ieri sono ricorsi 60 anni dalla posa della croce sulla vetta del monte Giovo, che coi suoi 1991 metri a picco sul Lago Santo è la seconda cima dell’Appennino settentrionale dopo il Cimone. Con una benedizione (pur a distanza) dell’arcivescovo di Modena Erio Castellucci, non si voluto interrompere la tradizione che ad ogni decennale dalla posa ha visto una significativa partecipazione della Curia modenese. Dall’arcivescovo mons. Amici all’installazione a mons. Santo Quadri per il 30nnale, mons, Cocchi per il 40nnale e mons. Lanfranchi per il 50nnale. Non fu facile nel 1963 per gli scout di Vignola e Bologna-Cento trasportare in vetta il traliccio di ferro pesante 180 Kg della croce, voluta da Emilio Ballestri e Tullio Marchetti Ci vollero tre giorni e quaranta scout (dai 12 ai 16 anni) per issarla sulla vetta del Giovo, con il necessario cemento e sabbia per fissarla. Fu benedetta il 23 luglio 1963 e in questi 60 anni il gruppo scout di Vignola ha provveduto al restauro della Croce e ne è tuttora responsabile, con gli Scout Vignola 1 (guidati da Roli e Cariani) e gli Scout Vignola 2 (guidati da Eugenio Garavini capo scout d’Italia), con significative feste organizzate dal rifugio Marchetti (ora chiuso in attesa della conclusione di contenziosi legali). "Tra i ragazzi del 1963 -ricorda Emilio Ballestri, 94 anni, in gran parte trascorsi al rifugio Marchetti- vorrei menzionare l’amico Giorgio Gozzoli. E con tutti i fautori dell’impresa vorrei ricordarne soprattutto il significato: il monte Giovo è una delle vette più alte ed interessanti dell’Appennino settentrionale, da esso si può ammirare un vasto e panorama torco-emiliano: l’intento è valorizzare ciò che unisce le genti dell’Appennino".

g.p.