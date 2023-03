8 marzo, ogni donna è come un mondo

Cronaca

Rocca di Vignola ’ribattezzata’ Il sindaco bacchetta la Fondazione "Nuovo nome? Faccia chiarezza"

Lo sfogo sui social di Muratori dopo la decisione di promuoverla d’ora in poi come ’Rocca dei Contrari’: "E’ un monumento identitario della città, non eravamo informati. Chiederò un incontro con la presidente".