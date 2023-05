A 10 anni elogia la diversità, tema ’promosso’ da Marangoni

A marzo, l’autore Guido Marangoni, che cura la rubrica ‘Buone notizie secondo Anna’ dove parla di disabilità, ne ha parlato con gli alunni della primaria di Camposanto. Un incontro che ha lasciato il segno, infatti mamma Elena ha inviato a Marangoni il tema scritto dalla figlia Anna di 10 anni sulla diversità e lo scrittore ne è rimasto colpito e l’ha condiviso su Facebook. "Ho voluto inviare il tema di mia figlia a Marangoni perché lo citava nello scritto e dargli un riscontro di come le sue parole nel raccontare la diversità avessero lasciato il segno – spiega Elena –. Anna ha bravi insegnanti che hanno parlato spesso di questi argomenti. Poi la sensibilità è sua. Credo che gli adulti abbiano molto da imparare dai bambini". Questo il tema di Anna. "La diversità anche se non sembra è sempre una fonte d’arricchimento. Tutti abbiamo una diversità anche se non sembra; infatti siamo tutti diversi! Ognuno di noi non dovrebbe vergognarsi della sua diversità, ma anzi deve essere fiero di averla perché vuol dire che è speciale e unico. Io ho avuto la fortuna di fare un incontro insieme alla mia classe con Guido Marangoni, una papà che ha una figlia CON sindrome di Down, e ’CON’ ci tengo a sottolinearlo perché questa bambina ha la sindrome di Down, ma non è lei down. Guido mi ha fatto notare una cosa che mi ha colpito molto: ’unico o diverso?’ Io all’inizio non avevo appreso il significato, poi ci ho riflettuto e ho capito che è la stessa cosa, quindi unico e diverso hanno lo stesso significato".

a.g.