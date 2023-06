A 15 anni oro nel ruzzolone sulle orme di papà e nonno

Non succede tutti i giorni di vedere un quindicenne sul gradino più alto del podio quale vincitore di una gara di lancio del ruzzolone in categoria C Senior, cioè uomini scafati e non pochi con qualche capello bianco.

È successo la settimana scorsa a Montese in occasione di una gara di qualificazione per il campionato italiano della specialità in calendario fra qualche mese a Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo. Stiamo parlando di Gabriele Bortolotti, studente (ha appena completato il primo anno di superiori), del gruppo sportivo Virtus Pavullo, che ha iniziato a lanciare il ruzzolone all’età di sette anni. Fa parte ancora del settore giovanile, ma a Montese ha scelto di scendere in pista con gli adulti, portando a casa una meritata vittoria in coppia con Marco Olivieri, un veterano del ruzzolone, che ha lanciato in categoria A , ha sospeso le gare sette anni fa, ed è ritornato sui ‘treppi’ ora a Montese con la C. "Io potrei tirare ancora nei giovani – ha detto il 15enne Gabriele – ma ogni tanto partecipo a qualche gara in C, perché mi diverto di più, c’è più agonismo". La finale era a quattro, una prova secca, di sola andata. L’ultima prova, molto combattuta, Gabriele e Marco avevano di fronte Dario Querciagrossa e Rodolfo Bonacorsi, del gruppo di Casine di Sestola. Lancio dopo lancio hanno guidato la gara con forza e determinazione, ma "è stata dura", hanno dichiarato. Prima avevano avuto la meglio sulle coppie Roberto Berri-Adriano Querciagrossa, Dario Querciagrossa-Rodolfo Bonacorsi – entrambe del Gruppo di Casine di Sestola –, e Stefano Giuliani-Giorgio Bonucchi del gruppo di Pedalpino di Sassuolo. Si può dire che Gabriele Bortolotti sia cresciuto con il ruzzolone, perché in casa sua è tradizione praticare questo antico gioco, riconosciuto fra le specialità della Figest, la Federazione italiana Sport Tradizionali. Ruzzola, cordella e crocco erano di famiglia. Lanciatore era nonno Ennio e ha continuato papà Fabio, che aveva appeso al chiodo questi strumenti del gioco, per poi riprenderli anni dopo. Un giorno o l’altro, padre e figlio potrebbero trovarsi a lanciare in coppia o sfidarsi l’uno contro l’altro.

Vincendo la gara di Montese, Gabriele Bortolotti ha già in tasca la qualificazione per i prossimi assoluti di C e non sa ancora se li disputerà nella categoria individuale o in quella a coppie.

Il giovane non è nuovo alla maglia con il Tricolore.

Ha vinto sette nazionali, alcuni in Emilia e altri in centro Italia. Molto contento della performance di Gabriele ed entusiasta è il presidente della Virtus Pavullo settore del Ruzzolone, Carlo Bertacchini: "Gabriele è una vera promessa del Ruzzolone, ne siamo orgogliosi".

Walter Bellisi