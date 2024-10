A 70 anni dal Villaggio San Marco: "Un convegno ricorda l’esodo"

‘A 70 anni dal Villaggio San Marco’ è il titolo del convegno promosso dalla Fondazione Fossoli sabato mattina, dalle 9 alle 13, nella la baracca ristrutturata dell’ex Campo di concentramento di Fossoli. Nel 2024 ricorre, infatti, il 70° anniversario della nascita, nelle baracche dell’ex campo, del Villaggio San Marco, destinato alle famiglie giuliane che lasciano l’Istria a seguito degli accordi internazionali del Memorandum di Londra (5 ottobre 1954) che assegna definitivamente quel territorio alla Repubblica Jugoslava. Il convegno intende proporre una riflessione sulle vicende complesse dell’Alto Adriatico e dell’esodo italiano, inserendolo nella dimensione europea degli spostamenti forzati di popolazione del secondo dopoguerra. A introdurre i lavori saranno i saluti istituzionali della presidente della Fondazione Manuela Ghizzoni, del sindaco Riccardo Righi e del presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Gianpaolo Pani. Primo degli interventi della mattina, moderata dalla già direttrice della Fondazione Marzia Luppi, sarà quello di Andrea Di Michele, della Libera Università di Bolzano, cui seguiranno Giovanni Tesio, italianista e membro del Comitato scientifico della Fondazione, Maria Luisa Molinari, insegnante e dottore di ricerca in Storia contemporanea e Anna Gervasio, Direttrice dell’IPSAIC - Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea. Il Convegno è valido come formazione docenti e studenti.

m.s.c