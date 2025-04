A 80 anni smascherano i truffatori

I TRUFFATORI porta a porta non demordono ma gli anziani sono passati al contrattacco.

Lunedì mattina due ultra ottantenni hanno smascherato i truffatori che, in due distinti episodi, hanno cercato di derubarli di soldi e gioielli.

Grazie alle notizie riportate dai giornali e alle avvertenze dei carabinieri una donna di 83 anni e un anziano di 86, entrambi vedovi, sono riusciti a non cadere nella trappola.

Nel primo caso due truffatrici hanno suonato alla porta della signora spacciandosi per impiegate di una società che eroga gas-metano. L’hanno convinta a scendere in strada dicendo che dovevano verificare se all’interno delle tubature del suo appartamento c’era il mercurio che avrebbe potuto annerire l’oro e dunque rovinarle i ricordi di una vita. Un pretesto studiato ad arte ma l’anziana non l’ha minimamente bevuta.

Ha lasciato le due fuori dalla porta, è rientrata e ha chiamato il figlio: «ci sono due ragazze che vogliono entrare in casa ma secondo me vogliono fregarmi». Il figlio ha chiamato subito i carabinieri, una pattuglia del 112 si è precipitata sul posto ma le truffatrici, fiutando il pericolo, si erano già allontanate.

Due ore dopo è andato in scena un altro tentativo di truffa, smepre in città.

Un uomo ha finto di essere un carabiniere e ha suonato alla porta di un 86enne dicendo che doveva verificare la presenza di fughe di gas e chiedendo all’anziano di mettere le banconote al sicuro nel frigorifero. Per tutta risposta l’anziano ha detto che avrebbe chiamato il 112 per avere una conferma e il truffatore è scappato.

«Fate attenzione – avverte il capitano dei carabinieri di Carpi Alessandro Iacovelli – questi odiosi crimini non fanno rumore e spesso si nascondono dietro situazioni apparentemente innocue. Ricordate chiamate sempre il 112».