A 86 anni cade in una cavità profonda 2 metri

Era caduto in una cavità del terreno, è stato fortunatamente ritrovato e ora è ricoverato all’ospedale di Baggiovara in osservazione. E’ successo a un uomo di 86 anni residente nella frazione di Casine (Sestola).

Non aveva fatto rientro a casa dopo essere uscito ieri mattina per cercare il cane che era scappato: nel pomeriggio i familiari preoccupati hanno chiamato i carabinieri del comando di Sestola. Attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cimone che è giunto sul posto con una squadra da Fanano tra cui erano presenti anche i tecnici sanitari. L’uomo è stato ritrovato in un campo nei dintorni dell’abitazione: era caduto in una cavità del terreno (profonda circa 2 metri) e non gli era stato possibile risalire in autonomia, perché aveva riportato un trauma cranico.