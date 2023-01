A 87 anni maestro di sci a tempo pieno L’instancabile Bruno torna in pista

Bruno Santi di Fiumalbo, da tutti conosciuto come ‘Cannella’, 87 anni compiuti lo scorso 20 maggio, da oggi sarà al lavoro sulle piste da sci della Val di Luce. Nonostante le temperature che dovrebbero oscillare da una minima di -9 gradi ad una massima di -5, Bruno sarà a fare lezione come maestro di sci. "All’apparenza sembra che il tempo per mio padre si sia ’congelato’ – dice il figlio Diego Santi –. Aspettiamo una decisione del Guinness dei Primati per inserirlo come il più anziano maestro di sci italiano ancora in attività. Quello che sta facendo è incredibile, dato che effettua circa 6 ore di lezioni al giorno con tutte le condizioni climatiche, nonostante gli anni (ne compirà 88 il prossimo 20 maggio)". Diego e Bruno concordano nell’evidenziare l’anomalia climatica di questa stagione: "Non ci si ricorda di un inizio così tardivo della stagione sciistica, che aspettavamo con impazienza ed una certa apprensione per tutta la nostra economia montana. In passato era successo che la neve fosse arrivata solo a gennaio, ma almeno si poteva lavorare prima grazie all’innevamento programmato. Il caldo di questa stagione sinora era stato davvero anomalo". Mediante il suo Diego Santi Channel, il figlio dallo scorso anno ha lanciato una ricerca a livello nazionale per verificare se vi fossero altri record, come quello del padre. "Sinora – dice Diego – dalle mie ricerche web non sono ancora emerse storie simili. Ciò non vuol dire che Bruno sia ’unico’ ma credo che sia estremamente raro trovare un altro uomo della sua età che svolga a pieno la professione (è regolarmente iscritto a una scuola sci)".

’Cannella’ è maestro di sci da 55 anni, lo sport che ha praticato fin da ragazzo: "Sono cresciuto ai piedi del Cimone e per andare a scuola, durante la II Guerra Mondiale, d’inverno usavo gli sci. Vinsi anche varie gare giovanili, nonostante mio padre non volesse che rischiassi infortuni che compromettessero il lavoro per aiutare a mantenere la famiglia. Il soprannome di ’Cannella’ mi venne dato da una maestra all’asilo (riferendosi ad un fatto di cronaca dell’epoca, di un uomoo con tale nome rimasto senza memoria dopo un fatto di armi, conteso da due donne che entrambe lo riconoscevano come il marito), e mi è rimasto tutta la vita". Apprezzato anche nell’hobby della musica (ha rallegrato tante iniziative appenniniche), Bruno ha lavorato sia in Italia che all’estero ed ora continua con passione a fare il maestro di sci nel comprensorio della Val di Luce.

La valle si trova nel versante modenese del comprensorio dell’Abetone, il cui ‘serbatoio’ alberghiero è costituito dagli esercizi ricettivi della vicinissima Fiumalbo e in parte Pievepelago.

Giuliano Pasquesi