A 90 anni duemila chilometri a piedi. Bellière festeggiato in municipio

"Sono distrutto, oggi ho percorso 31 chilometri, era caldo, ma mi ha rovinato la salita di via Belvedere". Alessandro Bellière, allo scoccare dei 90 anni, di Molinella a Bologna, è arrivato a Montese ieri pomeriggio, molto provato, ma ha affrontato ugualmente la salita che porta al castello medievale. Per il suo 90° compleanno sta svolgendo la sua ottava ‘Grande Sfida’, a piedi, suddivisa in 90 tappe con visita a 65 castelli. E una di queste tappe è stata quella di ieri, la Porretta Terme – Montese, mentre oggi arriverà a Pavullo, poi a Vignola, Castelfranco e passo dopo passo attraverserà la Romagna per ‘tagliare il traguardo’ ad Ancona il 24 ottobre, giorno del suo 90° compleanno. È partito da Trieste il 27 luglio, un viaggio di 2200 chilometri con uno zaino di sette chili. A Montese è stato accolto dall’assessore Erminio Bernardi e, oltre al gagliardetto del Comune, gli è stato consegnato un attestato del Salto Trekking Aps. Bellière non ha fatto molto parlare di sé soltanto per queste ‘avventure’ non comuni. "Io sono un vecchio nazionale all’epoca di Berruti, Pamic, Dodoni – racconta -. Nel 1960 dovevo partecipare alle Olimpiadi a Roma poi al sesto posto hanno scelto un atleta che io avevo sempre battuto. E così mi sono ritirato e ho iniziato a fare il subacqueo, fotografavo gli squali nei più bei mari del mondo. Ho fatto anche parte dei primi 50 uomini al mondo alpini paracadutisti". Bellière ha scoperto il trekking a 68 anni. "Fino ad oggi ho percorso 32mila chilometri più gli allenamenti e con la mia Alfa spider Brera, in dieci anni, ne ho fatti settemila".

Super tifoso del Bologna, ha già pronto un progetto in occasione dei 60 anni dalla conquista del settimo e ultimo scudetto del Bologna. "Andrò a piedi da Bologna a Roma – anticipa –. Voglio essere davanti all’Olimpico il 7 giugno, possibilmente alla stessa ora in cui terminò quella partita indimenticabile".

Walter Bellisi