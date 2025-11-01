A 90 anni è morto don Aleardo Mantovani. Amato dalla comunità, fu parroco per 15 anni

Due comunità, San Possidonio e Mirandola si stringono nel dolore per la morte di don Aleardo Mantovani. Il sacerdote, novantenne è morto. Nato a Cividale il 6 febbraio 1935 venne ordinato sacerdote l’11 settembre 1960 da mons. Artemio Prati. Dopo l’incarico di vicario parrocchiale a Mirandola, dal 1980 al 1983 è stato parroco di Santa Giustina Vigona, dal 1983 prevosto-parroco di San Giacomo Roncole e dal 1992 anche amministratore parrocchiale di San Martino Carano dove rimane fino al 2003. Infine, per 15 anni, ha curato la parrocchia di San Possidonio. Sempre attento alla pastorale giovanile e al mondo del volontariato ha promosso l’acquisizione del Campo di via Posta e la costituzione della Scuola Calcio "Folgore" a Mirandola e insieme ad altri mirandolesi, alla fondazione della Cooperativa Sociale "La Zerla". Attualmente risiedeva nella Casa del Clero di Carpi. "Solo pochi mesi fa, a febbraio, - ha ricordato la sindaca Veronica Morselli - abbiamo avuto la gioia di festeggiare insieme a lui i suoi 90 anni: un momento sentito, in cui le comunità che aveva guidato nel corso degli anni si sono ritrovate per esprimergli tutto l’affetto e la stima che meritava. Lo ricorderemo con affetto per la sua gentilezza, la sua ironia e la sua capacità di ascolto, ma soprattutto per l’amore con cui ha servito la nostra comunità". Al cordoglio della sindaca di San Possidonio si è unita anche la sindaca di Mirandola Letizia Budri.

Alberto Greco