Si svolge oggi il carnevale di Barigazzo, quello di una volta. Inizia alle 15, dall’ultima casa del paese, la Pardera, in direzione Pievepelago, con i primi balli, la presentazione dell’evento e con una breve scenetta dialettale. Questo preludio si tiene di fronte alla casa della sarta che continua a produrre a mano i costumi. L’orchestra, composta da una decina di elementi, propone musiche e ballate antiche con l’impiego di strumenti di una volta. Dopo il rinfresco, il corteo carnevalesco e il pubblico si dirigeranno verso le altre fermate, toccando i borghi principali: Barigazzo vecchio, la Pezza, il Campo dell’orto, San Giorgio, la Centrale, per poi finire nel centro del paese. In ogni borgata, gli abitanti offriranno ai partecipanti dolci tipici e frappe, paste fritte, vin brulè e bevande calde.

All’arrivo in paese, la strada principale sarà chiusa e inizieranno i balli di gruppo antichi ai quali possono partecipare tutti, mentre nel salone parrocchiale vengono preparate crescentine. La festa va avanti fino a tarda notte. Il tutto è gratuito. Le sere precedenti il carnevale, le ragazze del Gruppo si recano in ogni casa e invitano i residenti a partecipare lasciando loro un piccolo dono.

w. b.