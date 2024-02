A Bomporto lo show di Nigro: "Così coinvolgerò gli spettatori"

Si riflette, si ride, ci si immedesima e si diviene anche ‘co-proganisti’. Stasera alle 21 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto nell’ambito della stagione curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione, va in scena il testo dello scrittore britannico Duncan Macmillan sulla depressione, ‘Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)’, interpretato da Filippo Nigro che ne è anche co-regista assieme a Filippo Arcuri. Testo vincitore del prestigioso premio nazionale Franco Enriquez 2022 come miglior regia e miglior interprete di Teatro contemporaneo.

Filippo come descriverebbe lo spettacolo?

"Un monologo ‘multimediale’; una specie di seduta con un gruppo di supporto (il pubblico), in un continuo cambio di prospettiva. È uno spettacolo che coinvolge gli spettatori che, senza sapere cosa succede, solo con in mano un foglietto con la lista delle cose, vengono coinvolti nella storia che io racconto. In modo molto naturale: io sono in scena dall’inizio dello spettacolo, quando la gente inizia a entrare, non sto sul palcoscenico, le luci sono accese, e non sanno che io in realtà sto studiando, cercando di capire chi magari è più adatto di un altro in alcuni passaggi dello spettacolo".

Al centro c’è questa lista…

"Il racconto è una specie di confessione, che parte da un bambino di sette anni fino a diventare un cinquantenne, e il fulcro è questa lista, che esce fuori dalla testa di questo bambino: una lista di tutte le cose più belle al mondo per cui vale la pena di vivere e che lui scrive proprio per la mamma, come tentativo di evitare che lei compia gesti estremi di fare cose estreme. Una lista che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta, fino a enumerare un milione di valide ragioni".

Il tema ‘scatenante’ è la depressione: come lo avete trattato?

"Senza alcuna retorica, in modo asciutto. Con leggerezza e anche ironia. Ci si emoziona ma si riesce anche a sorridere, ci sono momenti pure buffi e ironici, altri più commoventi, e quindi, proprio per questo, si vede il problema con una certa lucidità, con una certa distanza, non c’è nessun effetto retorico, drammaturgico, per cui uno si debba commuovere o sentire male. Il senso è che la depressione, direttamente o indirettamente, più o meno, tocca a tutti, in modo trasversale. Il pubblico si ritrova, recito a luci accese, alla fine dello spettacolo è come se avessi conosciuto tutti gli spettatori".

In questo spettacolo è coregista

"Per la prima volta anche io sono regista di uno spettacolo, ma perché di fatto ci sono dinamiche di regia che si verificano durante lo spettacolo".

Maria Silvia Cabri