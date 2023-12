A Bomporto sguardi sull’infanzia con DoppioZero

Per il giorno della Befana, dunque il prossimo 6 gennaio, al Teatro del Popolo di Bomporto è in programma uno spettacolo di circo-teatro per tutta la famiglia: DoppioZero prende per mano lo spettatore di qualsiasi età e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute. È un viaggio nel tempo condotto da due buffi e surreali giocolieri e acrobati ispirati dalle canzonette degli anni `50 e dalla voglia di vivere degli anni della ricostruzione.