A bordo di trattori d’epoca viaggiano fino alla Svizzera

Doppio impegno in questi giorni per lo storico gruppo dei Trattoristi Transumanti Modenesi. Mercoledì scorso quattro equipaggi guidati da due donne e due uomini (Sandra Togni, Patrizia Serafini, Gian Piero Baroni e Albino Colli), tutti a bordo di trattori d’epoca, si sono messi in marcia alla volta di Mendrisio, in Svizzera, per partecipare a un raduno di tre giorni con oltre 800 mezzi agricoli provenienti da tutta Europa.

"Il viaggio – spiega il maranese Lamberto Cerfogli, che nell’occasione ha fatto da navigatore – è durato oltre due giorni, durante il quale abbiamo percorso soprattutto strade secondarie per non intralciare il traffico e macinato più di 700 chilometri.

Siamo anche incappati in ben quattro ore di pioggia battente.

Alla nostra partenza da Cognento, avvenuta alle 4 del mattino, abbiamo ricevuto tra l’altro il saluto del conte Clemente di Villa Forni, che gentilmente ci ha offerto la colazione, e la benedizione del parroco.

Ora, se rispettiamo il tabellino di marcia, mercoledì dovremmo tornare a Modena e venerdì abbiamo intenzione di ripartire per la Toscana, alla volta di Cerreto Guidi, passando per Croce Arcana.

Già da oltre vent’anni partecipiamo infatti a questo appuntamento, rinnovando la memoria di quando i nostri contadini facevano questo percorso 50 o 60 anni or sono per andare ad arare quelle terre, in quanto gli agricoltori locali avevano ancora soltanto i buoi.

Anche qui, è previsto un raduno con tanto di festa, per rinsaldare il forte legame tra la comunità modenese e quella di Cerreto Guidi".

