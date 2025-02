"A Boscoreale per rilanciare la montagna"

Da gennaio di quest’anno c’è una vecchia conoscenza del fondismo emiliano che ha preso in mano la gestione dell’impianto di Boscoreale a Piandelagotti. È Lando Pierazzi, frassinorese doc, cresciuto sotto l’ala di un maestro dello spessore tecnico e umano di Leonello Biondini. Istruttore di nordic walking e sky roll, grande appassionato ed esperto degli ambienti montani, prima di Boscoreale ha gestito le stazioni di Lago Murato (in paese a Frassinoro) e di Campigna (Foreste Casentinesi) e ha lavorato alle Piane di Mocogno. Un curriculum di tutto rispetto, a cui si aggiungono gli anni in cui ha messo il naso fuori regione per organizzare ritiri e gruppi sullo Stelvio e ad Asiago. "Nelle cose che ho fatto mi sono sempre sporcato le mani", sottolinea il nuovo gestore.

Oggi, a 63 anni, dopo essere andato in pensione da consulente tecnico nella sede di Mercedes Benz-Modena Star, ha deciso di rimettersi in gioco e di dare il suo contributo al territorio in cui è nato e che non ha mai abbandonato. "A Boscoreale, tradizionalmente, la neve non è mai mancata. Diciamo che finora le condizioni per il naturale innevamento qui erano ottimali, da fare addirittura invidia alle quote altimetriche alpine", rimarca Pierazzi. "Eppure, come tutti, leggo, mi informo e so benissimo che nei prossimi 30 anni i nostri 1400-1500 metri saranno probabilmente insufficienti per continuare a fare girare l’economia degli sport invernali. A metà dicembre è arrivata la neve, ai primi di gennaio, intorno alla Befana, il vento di scirocco e la pioggia se la sono mangiata completamente. A metà gennaio le temperature si sono riabbassate, ma non è nevicato, ne abbiamo sparata un po’ e abbiamo aperto e battuto gli anelli di 1 e 1,5 km. Il giorno di San Valentino, infine, è arrivata per fortuna una nuova perturbazione nevosa e siamo riusciti così ad aumentare la fruizione delle piste. Occorre essere flessibili e fare tutto quello che è possibile fare, non c’è dubbio. Ma oltre una certa misura non si può andare". Fare squadra, remare tutti nella stessa direzione, provare a farsi venire in mente nuove idee per un turismo più sostenibile e spalmato su tutti i giorni dell’anno. "A Boscoreale ho trovato una bella realtà, cambiata e ringiovanita. Marco e Tania, al ristorante e al maneggio, stanno facendo cose incredibili. Luca Fontana, con lo sleddog e i suoi cani, è una grande potenzialità. La natura mette a disposizione paesaggi, sentieri e percorsi da favola. Se mettiamo da parte rivalità e antagonismi credo davvero che questi posti potranno riprendersi l’attenzione che meritano e vivere un nuovo ciclo di sviluppo".

Generoso Verrusio