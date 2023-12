A Brescia risuona il ’vecchio zampognaro’

Continua a suonare la sua zampogna, con severa dignità, nonostante l’età e il ’viaggio’ compiuto da Modena a Palazzo Martinengo di Villagana, a Brescia, per rispondere a un invito speciale. Il “Vecchio zampognaro” di Giuseppe Romani, dipinto realizzato intorno al 1720 e custodito al Museo civico, è tra i 12 ritratti in esposizione alla mostra ’Ospiti a Palazzo. Figure in posa e al naturale’. Il percorso espositivo, fruibile fino al 20 gennaio, è allestito nello storico palazzo bresciano appartenuto, appunto, alla famiglia Martinengo. L’opera, tra le più convincenti del pittore lombardo Giuseppe Romani (1654-1727), fa parte dal 1887 delle Raccolte civiche di Modena grazie al lascito testamentario dall’erudito Giuseppe Campori (1856-1933), zio del marchese Matteo Campori, la cui collezione è visibile al Museo civico nella sala appena restaurata che ne ospita i tesori. Attivo per la maggior parte della sua carriera in Emilia e soprattutto a Modena, l’artista ha legato la sua fama alla raffigurazione di umili scene di vita quotidiana, in cui i protagonisti sono mendicanti, giovinetti e contadini.