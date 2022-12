"A Capodanno un giro del mondo in musica"

di Stefano Marchetti

Modena e Vienna hanno antichi legami ducali. E Francesco V, l’ultimo duca, è sepolto proprio nella cripta della chiesa dei Cappuccini, nel cuore della capitale asburgica. Ma da domani (1° gennaio) Modena e Vienna saranno ancora più ‘vicine’. Al teatro Comunale Pavarotti Freni, alle 17.30 ‘debutterà’ infatti il Concerto di Capodanno, tenuto dalla Filarmonica del Comunale di Modena con il suo direttore musicale, il maestro Hirofumi Yoshida. "Un appuntamento che vorremmo riproporre ogni anno, facendolo diventare una tradizione", annuncia il direttore giapponese. Il programma sarà punteggiato dai classici irrinunciabili valzer di Johann Strauss, ma anche da altre sorprese come la "Barcarolle" da "Les contes d’Hoffmann" di Offenbach e la celebre Suite dalla "Carmen" di Bizet.

Maestro Yoshida, come ha scelto i brani per questo Capodanno?

"Ovviamente mi piace proporre un concerto che esprima gioia, il senso della festa. E desidero anche fare una sorta di giro del mondo in musica. Accanto alle melodie più viennesi, ho quindi inserito il ‘Valzer dei fiori’ da ‘Lo Schiaccianoci’ di Ciaikovskij, e la Francia di Bizet. Insomma, sarà un Capodanno internazionale".

Che significato ha per lei il Capodanno?

"Nella nostra cultura giapponese, il Capodanno è un momento particolare: rappresenta il rinnovamento e si lega proprio a un augurio di felicità. La musica è il modo migliore per accompagnare la speranza anche in periodi difficili".

Nella sua vita c’è stato un Capodanno particolare?

"Forse proprio quello dello scorso anno. Sono arrivato in Italia nel 2002: ho studiato, lavorato e abitato a Roma, Mantova e Bologna, e da allora praticamente ogni anno ho diretto a Capodanno. Gli artisti lavorano nei periodi in cui altri possono prendersi una pausa: del resto, è la nostra professione. Per una ventina d’anni, dunque, non sono riuscito a tornare in Giappone per il Capodanno. Con il rallentamento delle attività legato alle restrizioni per la pandemia, invece, l’anno scorso ho potuto tornare a casa e celebrare la festa con la mia famiglia. Quest’anno però sono felice di tornare sul palco. E qui a Modena è bellissimo".

La Filarmonica del teatro Comunale ha debuttato agli inizi di giugno. Come sarà il vostro 2023?

"Con il maestro Zagnoni, presidente della Filarmonica, e il maestro Sisillo, direttore del teatro Comunale, stiamo programmando alcuni nuovi appuntamenti sinfonici. Abbiamo già definito invece i dettagli della tournée che con la Filarmonica terremo in Giappone: grazie alla Sawakami Opera Foundation che ci sostiene, dal 18 al 21 maggio porteremo il ‘Trovatore’ di Verdi al tempio Horyuji di Nara, uno degli edifici lignei più antichi del mondo, patrimonio mondiale dell’Unesco. Nei giorni scorsi, sia in Giappone che a Modena, abbiamo scelto il cast vocale tenendo circa duecento audizioni: tutti cantanti giovani di grande talento. Questo ‘Trovatore’ sarà il simbolo di un rinnovato scambio culturale fra Giappone e Italia".

E cosa augura ai modenesi per il nuovo anno?

"Di lasciarsi avvolgere dal potere della musica. Lo sappiamo tutti: sono tempi complicati ma proprio per questo c’è bisogno anche della musica, delle emozioni e dei sentimenti positivi che riesce a recare. Auguro quindi a Modena, che ormai sento come la mia città, di poter vivere un anno di musica, e soprattutto di bellezza".