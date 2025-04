A Carpi ’Buon compleanno Liga’. Omaggio al rocker e beneficenza

Quando la musica di qualità fa rima con solidarietà: appuntamento stasera alle 20.40 al Teatro comunale a Carpi con la XII edizione di ‘Buon Compleanno Liga’. Gli Happy Hour, cover band di Luciano Ligabue, si esibiranno con i grandi pezzi del repertorio del cantante di Correggio. Alla conduzione dell’evento Franco De Filippi, in arte Filippo Di Canale 7, che ha militato a lungo nella storica radio carpigiana Canale 7. Accanto a lui Paulina Matlock.

Tutte le edizioni di ‘Buon Compleanno Liga’ hanno portato avanti una lodevole tradizione: destinare parte del ricavato in beneficenza ad enti diversi del carpigiano, valorizzando le realtà di volontariato al servizio della collettività. Destinatari quest’anno il canile e il gattile di Carpi: "Gli amici a quattro zampe – afferma De Filippi – hanno avuto un ruolo prezioso nella vicinanza alle persone durante la pandemia, donando sollievo in quel momento così pesante". Dunque, parte del ricavato della serata sarà devoluto alle due strutture, che hanno sede a San Marino di Carpi, e servirà a sostenerne le spese, in particolare quelle riguardanti le utenze e le cure veterinarie. Di qui la scelta dello slogan della serata: ’Ululando contro il cielo’.

Grandi novità quest’anno: oltre alla band, andranno in scena le ballerine di Equilibra Danza Aerea. I brani saranno eseguiti non solo dalla classica formazione degli Happy Hour, ma come di consueto ci saranno grandi ospiti. Fra questi la conferma di Mel Previte (chitarra e sax), Max Lugli (armonica), Roberto Chiodi (tastiera e cori) ed Eugenio Cattini (chitarra e cori). Torna, inoltre, ad esibirsi anche il violinista Anchise Bolchi. È possibile prenotare i biglietti tramite whatsapp: 347-5134458.

m.s.c.