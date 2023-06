A Carpi il circo é Concentrico

Prenderà il via venerdì 9 a Carpi il festival "Concentrico": al parco della Cappuccina tre aree spettacolo dedicate al circo contemporaneo. Fino al 12 giugno lo chapiteau ospiterà il Circo El Grito con "Johann Sebastian Circus" (nella foto), l’arena a cielo aperto "Hop Hop" del giovane talento Simone Romanò, mentre nella roulotte di Compagnia Samovar sette spettatori per volta assisteranno a "Officina Oceanografica Sentimentale". E sabato 10 il Teatro dei Venti riproporrà il suo "Moby Dick". Sempre a Carpi, nel chiostro San Rocco, prosegue "Coccobello": venerdì 9 Cristiano Godano & Asso suoneranno Neil Young, sabato 10 poi arriverà Giovanni Succi, personalità del panorama underground, e domenica 11 Hugo Race, fondatore dei Bad Seeds, in concerto con Giovanni Ferrario.