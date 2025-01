A Carpi risuonerà il violino di Auschwitz. Con l’artista Alessandra Sonia Romano

Tra gli appuntamenti promossi dalla Fondazione Fossoli di Carpi per il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale, fissata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto, c’è ‘Il violino della Shoah: l’ultimo testimone’. Uno spettacolo con parole e musica che andrà in scena il 31 gennaio, alle 21, al Teatro Comunale di Carpi. Le note risuoneranno proprio dal violino recuperato dal Campo di Auschwitz, eseguite dalla violinista Alessandra Sonia Romano, accompagnata dalla fisarmonica di Nadio Marenco e dalle letture di Elda Olivieri. Il vero protagonista della serata, dunque, sarà lo strumento appartenuto alla deportata ad Auschwitz Eva Maria Levy. Alle musiche si alterneranno brevi letture dal libro di Carlo Alberto Carutti che ricostruisce la vicenda.