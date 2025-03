A casa di Mrs. Rose Bear, il libro diventa un mondo

Inaugura oggi alle 17 la mostra ‘A casa di Mrs. Rose Bear. Quando un libro prende forma e diventa un mondo’, allestita alla Sala del Leccio del Complesso San Paolo, visitabile fino al 6 aprile. L’evento sarà introdotto dalla critica d’arte e giornalista Donatella Migliore e vedrà la partecipazione della ‘madrina’ di Mrs. Rose, l’attrice, regista e performer Nicoletta Giberti, e una performance delle danzatrici Anna Lugli e Carlotta Zucchetti.

Ispirato ai libri di Luisa Menziani, ‘Un anno con Mrs. Rose Bear’ (2022) e ‘Le dolci ricette di Mrs. Rose. Nuove avventure a Little Country’ (2023), editi entrambi da Artestampa edizioni, il percorso di mostra è progettato per essere un luogo di interazione emozionale dei visitatori, con oggetti, costruzioni, disegni, pannelli, che tracciano una mappa non solo della vita quotidiana di Mrs. Rose, ma anche dei sentimenti e delle emozioni.

A essere suggerito, in particolare, è un movimento in ‘uscita’ del visitatore, dai piccoli e intimi spazi domestici del cottage di Mrs. Rose (realizzato da Lucia Ferrari) fino al grande villaggio.