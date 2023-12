A Castelfranco ’Il pastore e la strega’. Commedia educativa di Santachiara

Ieri al ‘Cinema Nuovo’ di Castelfranco Emilia il film ‘Il pastore e la strega’, firmato dal giornalista e scrittore modenese Stefano Santachiara, presente in sala insieme ad alcuni attori protagonisti. La pellicola, ambientata nell’isola d’Elba, narra una storia emozionante, attuale e ricca di spunti di riflessione e vanta un cast di indubbio interesse, prevalentemente composto da attori elbani: Gennaro Squillace, Manuela Cavallin, Giancono Cammarano, Alessandro Frugis, Gina Petricciuolo, Giuseppe Greco, Paolo Mancusi. Fra gli altri spiccano gli esordienti Alex Ferrini e Lara Elena Deiana, l’attrice argentina Florencia Perez Da Rold, e Stefano Stradi, attore carpigiano, già comparsa nel film su Enzo Ferrari. ’Il pastore e la strega’ è stato molto apprezzato alla finalissima del Near Nazareth Festival, in Israele, e ha vinto il primo premio al Festival di Tharangai, in India. La pellicola sarà presto nelle sale cinematografiche del centrosud e ha già ottenuto un buon riscontro di pubblico in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Proprio in Toscana ha visto pure il sostegno del mondo della scuola: gli insegnanti di istituti superiori di Piombino e di Portoferraio, infatti, hanno assistito alla sua proiezione. In particolare, i professori dei licei e degli ITIS dell’ISIS Carducci di Piombino e dell’istituto tecnico commerciale per geometri ‘Giuseppe Cerboni’ di Portoferraio hanno sottolineato il carattere educativo della commedia, definendola capace di catturare l’attenzione dei ragazzi.