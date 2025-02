"A Castelnuovo la piscina si farà. Sorgerà a Montale, avrà 2 vasche"

La piscina di Montale sarà presto una realtà. A confermalo è stato ieri anche via social il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, che ha commentato tra l’altro con grande soddisfazione: "Lo scorso lunedì, il consiglio comunale all’unanimità ha dichiarato la pubblica utilità al progetto di partnership pubblico-privata per la realizzazione della piscina a Montale. Questo voto segna una tappa fondamentale di un lungo viaggio nel quale, anche nei momenti più difficili (guerre, aumento materie prime, nuovo codice appalti), non abbiamo mai smesso di credere di poter arrivare a destinazione. Ora inizia il percorso verso l’aggiudicazione dei lavori". Dunque, quando si farà questa piscina e dove verrà realizzata? L’area individuata è quella vicina al polo scolastico di Montale e, come ha confermato sempre il sindaco, "indicativamente prevediamo di iniziare i lavori nella primavera del 2026, per terminarli entro il 2027". Piuttosto importante è l’impegno finanziario, per il quale c’è già anche l’idea di come affrontarlo. "L’opera – spiega ancora Paradisi - ha un costo stimato di circa 7,5 milioni di euro; chi gestirà l’impianto, fornirà un canone annuale di gestione al Comune di circa 125.000 euro". Tutto il progetto nasce infatti da una partnership pubblico-privata nel quale vi è un soggetto che realizza l’opera (l’impresa di costruzioni), un soggetto che la finanzia (un istituto di credito) e un soggetto che la gestisce (soggetto gestore) per 20 anni. I Due saranno le vasche, una interna e una esterna.

Marco Pederzoli