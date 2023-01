A Castelnuovo progetti per 4 milioni tra strade, nido e Casa della Salute

Nonostante la crescita del costo delle utenze e il clima di incertezza, non ci sarà alcuna variazione sulle aliquote Irpef e Imu 2023 dei castelnovesi. Inoltre, sono state confermate le risorse per la Casa della Salute, il nido di Montale e la manutenzione stradale. Queste, in estrema sintesi, sono alcune delle direttrici sulle quali si muove il bilancio di previsione 2023 del Comune di Castelnuovo, approvato durante l’ultima seduta del consiglio comunale. "Resta invariata l’Irpef – spiega una nota del Comune – con la conferma della progressività della tassazione garantita dagli scaglioni differenziati e l’esenzione per i contribuenti con redditi inferiori a 15mila euro annui; nessuna modifica anche per l’Imu, con esenzioni per fabbricati rurali strumentali e beni merce. Sulla spesa corrente la previsione per l’anno in corso è di quasi 13 milioni di euro, mentre prosegue il percorso di riduzione dell’indebitamento, sceso progressivamente dal 2017. L’Ente può contare, poi, su una quota significativa di avanzo di amministrazione, risorse messe da parte con azioni lungimiranti in questi anni, utili oggi per ulteriori investimenti o per fare fronte a spese non previste. Il bilancio tiene conto del sensibile aumento della spesa per le utenze degli uffici pubblici, passata da circa 800mila euro nel 2021 a 1,1 milioni di euro nel 2022 e con la previsione di una ulteriore crescita nel 2023, fino a circa 1,7 milioni di euro. Tenuti in considerazione anche il maggior numero di servizi a disposizione della comunità, dalla nuova sezione del nido d’infanzia all’apertura con orario ampliato della biblioteca comunale ’Luis Sepulveda’, nella sede riqualificata di Villa Ferrari.

Salute, scuola e viabilità sono gli ambiti relativi al capitolo degli investimenti, per una cifra complessiva vicina ai 4 milioni di euro. La voce principale riguarda la riqualificazione dell’area di via Ciro Bisi, 2,7 milioni di euro di investimento per la realizzazione della nuova palestra e della Casa della Salute, per la quale è stato già approvato il progetto definitivo; è di 1,1 milioni di euro la quota a bilancio per il nido d’infanzia di Montale, finanziato con risorse del Pnrr, poi altri 190mila euro serviranno per le asfaltature e la manutenzione della viabilità comunale".

"Un bilancio concreto – commenta il sindaco Massimo Paradisi – che, pur facendo fronte all’aumento delle utenze comunali, mantiene gli impegni presi con la cittadinanza, tutto questo senza aumentare la tassazione locale.

Un bilancio e una situazione, però, estremamente complessi, tra aumenti di spesa indipendenti dalle nostre scelte, vedi le utenze, e molte incertezze. Serve che il Governo, contrariamente alle scelte fatte con la Legge finanziaria 2023, ascolti il grido d’allarme che viene dai comuni italiani, di qualsiasi parte politica, e comprenda che senza un sostegno da parte del Governo centrale i comuni si troveranno a dover necessariamente ridimensionare i servizi per i cittadini e a rinunciare ad importanti investimenti sul territorio".

Marco Pederzoli