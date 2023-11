A Castelnuovo ragazzi a lezione per diventare cittadini europei

’Costruire il domani a partire dal presente’. Così il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, ha presentato gli obiettivi del progetto ’L’Europa dei diritti’, patrocinato dal Comune e sostenuto da fondi della Regione, che verrà presentato al pubblico sabato prossimo, alle 16.30, nella sala consiliare.

L’appuntamento vedrà la partecipazione del sindaco Massimo Paradisi, di Emilia Muratori, presidente dell’Unione Terre di Castelli e di Giovanni Galli, assessore alle Politiche scolastiche e progetti di educazione alla pace dell’Unione Terre di Castelli, proseguendo con l’intervento dell’antropologa Alice Binazzi.

L’obiettivo del progetto è di educare bambini e adolescenti al ruolo di cittadini europei, attraverso laboratori centrati sui diritti dell’infanzia e su quattro diritti chiave: salute, casa, alimentazione ed educazione.

Stefano Rimini, referente dell’associazione Pianeta, sottolinea che "con questo percorso abbiamo cercato di metterci in ascolto dei ragazzi e la risposta è stata estremamente positiva".

Dopo l’apertura della nuova biblioteca, che ha visto transitare oltre diecimila persone in poco più di un anno, e l’inaugurazione di un nuovo hub digitale, Castelnuovo si dimostra ancora una volta attenta ai bisogni dei più giovani avviando un progetto che mira a coinvolgere studenti (tra le attività, workshop basati sulla metodologia Lego Serious Play), ma anche tutta la comunità tramite la creazione di un sentiero dei diritti del fanciullo all’interno del parco di via Pirandello. L’artista Cecilia Roda spiega: "Di dieci pannelli del Sentiero, ho fortemente voluto che 4 fossero realizzati a più mani nella strada dell’inclusività".

Jacopo Franceschini