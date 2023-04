"A Castelvetro passeggiate e degustazioni: è il turismo natura-cultura"

Il territorio di Castelvetro? Sarà al centro di un ricco cartellone di proposte turistiche, da vivere sia a piedi sia in e-bike, organizzate da Consorzio Castelvetro di Modena e dall’Ufficio Turismo del Comune. Ad annunciarlo è la vicesindaca, Giorgia Mezzacqui, che commenta: "Si tratta della rassegna ‘Gusto Natura Cultura’, basata sulla esperienza e sulla scoperta del territorio tra storia, natura ed enogastronomia d’eccellenza, da aprile a novembre. Il turismo esperienziale è sicuramente un trend dell’ultimo decennio nel settore dei viaggi e interessa i viaggiatori di tutti i generi e di ogni età. Il turismo esperienziale è inoltre un tipo di turismo dove alla base ci sono, prima di tutto, il viaggiatore e le esperienze dirette, intese come occasione di arricchimento dal punto di vista culturale, sociale ed emotivo. Si differenzia quindi dal turismo di massa, dalle classiche visite alle destinazioni più famose e dai tour guidati dei monumenti. Qui non conta la quantità di luoghi visitati, ma la qualità del tempo e di ciò che si può imparare e vivere nel luogo scelto o durante il percorso. Non ci si sposta solo per andare in un luogo, ma si cerca di apprezzare il territorio e instaurare connessioni con la gente che lo vive. Questo turismo fa bene sia ai viaggiatori sia agli albergatori. I rapporti diventano più profondi, ci si conosce meglio e il processo di fidelizzazione avviene in modo automatico".

"Inoltre – aggiunge – il turismo esperienziale permette di avvicinarsi anche allo slow touring (turismo lento), al turismo consapevole o sostenibile e al turismo di prossimità. Ecco, noi crediamo che sia questa la strada che deve intraprendere Castelvetro". Per quanto riguarda nello specifico il calendario degli appuntamenti, la prima uscita riguarda un tour in e-bike tra Castelvetro, Levizzano, Villabianca e Campiglio con degustazione di fragole ed è in programma sabato 29 aprile alle 9. Altri appuntamenti in e-bike il 27 maggio, il 17 settembre e il 14 ottobre. Per le passeggiate a piedi, accompagnate da degustazioni o altre iniziative, si inizierà il 20 maggio alle 14,30 all’azienda agricola UmileTerra e poi si proseguirà il 18 giugno, il 1°, il 3 e il 13 agosto, il 10 settembre, il 7 e 15 ottobre e il 4 novembre. Info e prenotazioni allo 059 758880.

m. ped.