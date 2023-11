A Concordia ’Misery!’: "King fra passione e follia"

Un classico della letteratura, ’Misery!’, dal romanzo di Stephen King, è la seconda proposta della stagione del rinnovato Teatro del Popolo di Concordia. Andato in scena per la prima volta nel 2019 con un adattamento curato da Teatro Due di Parma, Teatro Nazionale di Genova e Teatro Stabile di Torino, sarà rappresentato venerdì alle 21. Il testo racconta della vicenda agghiacciante e claustrofobica dello scrittore Paul Sheldon, salvato da un brutto incidente stradale dalla sua fan numero uno (Annie), che diventa l’incarnazione diabolica dell’amore che ogni essere umano nutre verso le storie e verso chi le racconta, l’autore sembra diventare un moderno Sherazade, o racconta o muore. Oggi il testo è riportato in scena da Teatro Due, con la regia di Filippo Dini, protagonisti Arianna Scommegna (Annie), Aldo Ottobrino (Paul Sheldon) e Carlo Orlando (lo sceriffo). Ci introduce a questo testo Anna Scommegna.

Alla prima nel 2019 lei c’era. È cambiato qualcosa nella nuova riproposizione teatrale?

"L’unica cosa è che c’è un attore completamente nuovo al posto di Filippo Dini a interpretare Paul Sheldon. È Aldo Ottobrino, attore straordinario col quale mi trovo benissimo, che ha sostituito in maniera grandiosa la parte di Filippo. . Per questo siamo molto contenti tutti, sia il regista, che io che Carlo Orlando, l’altro attore che interpreta lo sceriffo".

Annie è una figura controversa. Pare mossa dalla follia o da cosa secondo lei?

"Dalla passione. Lei è una lettrice appassionata, è l’ammiratrice numero uno di Paul Sheldon ed è spinta da una passione che poi diventa ossessione, trasformandosi in follia perché nasce da un desiderio fortissimo di amore per la lettura, per la capacità di volersi immergere nel mondo che ha creato Paul Sheldon. Degenera ed accade che fa diventare la storia una cosa al limite del cruento, anzi cruenta".

Chi incarna Annie?

"Annie incarna la forza che ti spinge a scrivere nonostante tutto, ti spinge nell’atto creativo a superare te stesso, a non accontentarti mai. Lei obbliga Paul a scrivere, gli spacca le gambe pur di costringerlo a fare il suo libro migliore, a scrivere la sua migliore opera. Ecco, per me incarna lo spiritello folle che è dentro ogni artista e che lo spinge a superare sé stesso e i propri limiti".

Per il regista, Misery è un’opera sul potere magico della narrazione. Condivide?

"Mi ritrovo in questa frase nel senso che la narrazione ti porta altrove, ti fa sognare e, a volte, è – come lo è per il personaggio di Annie – qualcosa che aiuta a non vedere la tristezza della vita triste. Annie vuole sognare, vuole continui ad esistere questo mondo fantastico dove l’immaginazione e la magia trovano uno spazio che poi diventa concreto. La realtà ha bisogno dell’arte altrimenti è troppo dura".

Paul Sheldon, come lo definirebbe?

"È l’artista che scrive che però ha bisogno di lei (Annie). Non esisterebbe l’uno senza l’altra e viceversa".

Alberto Greco