A Coverciano incontro storico. Giuntoli e Motta, foto con la sciarpa

L’ultima volta la sciarpa biancorossa l’aveva indossata in piazza Martiri, nella notte del "delirio" per la festa promozione in Serie A del Carpi. Era il 28 aprile del 2015 e Cristiano Giuntoli di lì a poco, dopo aver lanciato il Carpi dove non era mai stato, avrebbe spiccato il volo nel gotha del calcio italiano. Nove anni dopo il Managing Director Football ora alla Juve ha di nuovo posato col biancorosso addosso, in una foto ricordo con Riccardo Motta, responsabile dell’area scouting del Carpi e uditore della lezione che il dirigente di Agliana ha tenuto martedì a Coverciano, al corso del Settore Tecnico dedicato alla formazione dei direttori. Una docenza d’eccezione da parte di uno dei dirigenti più stimati del calcio italiano, che ha parlato del suo ruolo e delle sue esperienze professionali, coinvolgendo gli allievi.

