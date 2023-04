"A disposizione l’ex seminario di Finale, in corso la ricognizione degli appartamenti"

La rete dell’accoglienza dei nuivi migranti - che stanno arrivando a centinaia anche in provincia di Modena - non è più sufficiente e la diocesi si mobilita per reperire posti da mettere a disposizione del sistama di accoglienza, oggi messo a dura prova. Solo a marzo nel Modenese sono arrivate 208 persone dalle coste siciliane, ben 384 dal primo gennaio al 31 marzo, il 717% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. E, secondo le previsioni, nei prossimi mesi andrà peggio.

"Stiamo facendo una ricognizione dei nostri ambienti – ha spiegato ieri a margine della festa della polizia monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale della diocesi di Modena e Nonantola – Per il momento abbiamo già individuato nell’ex seminario di Finale Emilia, in gestione al Ceis, una delle strutture che potranno ospitare i migranti. E’ una soluzione percorribile che condividiamo quindi con le autorità. Inoltre, stiamo facendo un’altra ricognizione circa gli appartamenti delle Opere Pie che si trovano a Modena città, i quali potrebbero essere messi a disposizione. Inoltre c’è la Caritas diocesana. Insomma, siamo pronti ad andare incontro alle esigenze che si verranno a creare".

Oltre ai nuovi arrivi di migranti sul terriotiro, ciò che preoccupa è l’uscita dai Centri di accoglienza straordinaria (i Cas) di decine di persone che non sempre possono entrare nel Sai, il Sistema di accoglienza e integrazione e che quindi finiscono e finiranno sulla strada, alimentando quella fetta di persone che vivono in estrema povertà che crea allarme sociale e tanto impegna la polizia ogni giorno.

"Dal Governo non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta ufficiale – spiega il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – e siamo preoccupati che la situazione possa sfuggire di mano, come sembrano indicare le tensioni sul territorio. Rinnovo quindi la richiesta di attivazione di un tavolo di emergenza con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali interessati, per affrontare con la necessaria trasparenza – afferma Muzzarelli - una situazione che rischia di essere scaricata sugli enti locali, a cominciare dal capoluogo: bisogna superare la fase del silenzio e affrontare la realtà".

val. b.